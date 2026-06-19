El futbolista del Switzerland national football team, Rubén Vargas, se convirtió en el primer jugador de nacionalidad dominicana en anotar un gol en una Copa del Mundo, durante la victoria 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Vargas ingresó al minuto 72 y terminó siendo clave en el triunfo helvético, aportando el tanto que amplió la ventaja y aseguró una noche histórica tanto para su selección como para la comunidad dominicana vinculada al fútbol internacional.

Nacido en Lucerna, Suiza, y de padre dominicano, el atacante del Sevilla FC ya había hecho historia previamente al convertirse en el primer jugador de ascendencia dominicana en marcar en una Eurocopa, en la edición de 2024. Ahora suma un nuevo hito en su trayectoria mundialista tras su participación en Catar 2022.

El dominio de Suiza fue claro durante gran parte del encuentro, aunque el marcador se abrió con dificultad ante un conjunto bosnio que resistió hasta el tramo final. La diferencia llegó tras una volea de Johan Manzambi al minuto 74, que rompió el empate y encaminó la goleada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Manzambi firmó un doblete al 90’ para cerrar la victoria y asegurar tres puntos que dejan a Suiza muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final, con cuatro unidades en el Grupo B y en posición favorable incluso para avanzar como uno de los mejores terceros.

Con este resultado, Suiza afianza su camino en el torneo, mientras Vargas entra en la historia como el primer dominicano en marcar en un Mundial, un hito que amplía el alcance del talento quisqueyano en el fútbol internacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más