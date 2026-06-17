Portugal arrancó con autoridad y encontró rápidamente la recompensa. Apenas al minuto 5, João Neves apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Pedro Neto y abrir el marcador, dando la impresión de que el equipo dirigido por Roberto Martínez tendría un estreno tranquilo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el conjunto africano reaccionó con personalidad y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Diogo Costa. Tras varias aproximaciones y una creciente presión ofensiva, RD Congo encontró el empate en el tiempo añadido del primer tiempo cuando Yoane Wissa ganó por arriba en un tiro de esquina y firmó el 1-1 al minuto 45+5.

Cristiano Ronaldo buscó el triunfo sin encontrar el gol

En la segunda mitad, Portugal intentó recuperar el control del partido y estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja. João Cancelo llegó a marcar con una espectacular definición de media chilena, pero la acción fue invalidada por fuera de juego tras la revisión del VAR. Cristiano Ronaldo también dispuso de varias oportunidades claras, incluyendo dos remates dentro del área que se marcharon desviados.

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Con el paso de los minutos, los lusos incrementaron la presión sobre la defensa congoleña, pero se encontraron con una zaga bien organizada que resistió los ataques hasta el pitazo final. RD Congo incluso generó ocasiones al contragolpe y demostró que podía inquietar cada vez que recuperaba el balón.

Reparto de puntos en el estreno del Grupo F

El empate dejó sensaciones encontradas para Portugal, que partía como amplio favorito pero no logró imponer su jerarquía durante los 90 minutos. En cambio, República Democrática del Congo celebró un resultado histórico tras mostrar carácter y eficacia para rescatar un punto que puede resultar valioso en la lucha por avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más