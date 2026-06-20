Paraguay firmó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Turquía en la segunda jornada del Grupo D, un resultado que dejó eliminada a la selección europea y acercó a la Albirroja a los dieciseisavos de final tras una exhibición de sacrificio defensivo.

Galarza madrugó a Turquía con un golazo

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro golpeó prácticamente desde el saque inicial. Apenas al segundo minuto, una presión alta terminó con una recuperación de Julio Enciso, quien asistió a Matías Galarza para que definiera con un potente disparo y firmara uno de los goles más tempranos de la presente Copa del Mundo.

El tanto obligó a Turquía a asumir el protagonismo del partido, dominando la posesión y generando múltiples aproximaciones sobre la portería defendida por Orlando Gill. Sin embargo, la defensa paraguaya respondió con orden y firmeza para sostener la ventaja durante el primer tiempo.

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La expulsión de Almirón no frenó la resistencia paraguaya

El encuentro cambió por completo antes del descanso cuando Miguel Almirón fue expulsado tras una acción sancionada por el árbitro bajo la normativa conocida como la “Ley Vinícius”, dejando a Paraguay con diez jugadores para toda la segunda mitad.

Lejos de desmoronarse, la Albirroja multiplicó esfuerzos y resistió el constante asedio turco. Orlando Gill apareció con intervenciones decisivas, mientras que la zaga encabezada por Gustavo Gómez despejó cada intento rival para conservar el 1-0.

Turquía buscó el empate hasta los últimos instantes, estrelló un balón en el larguero y obligó a varias atajadas del guardameta paraguayo, pero nunca encontró el camino al gol. Tras el pitazo final, Paraguay celebró una victoria de enorme valor que lo deja muy cerca de la siguiente ronda, mientras que los dirigidos por Vincenzo Montella se convierten en una de las primeras grandes decepciones del torneo al quedar eliminados en apenas dos jornadas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más