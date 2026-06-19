La selección de Brasil no podrá contar con Neymar para el partido de este viernes frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmara que el delantero continuará con su proceso de recuperación.

Según informó la entidad, el atacante permanecerá en Nueva Jersey y no viajará con el resto de la delegación a Filadelfia con el objetivo de “optimizar” la recuperación de la lesión de grado dos que sufrió en la pantorrilla derecha el pasado 17 de mayo.

Neymar participó este jueves en parte del entrenamiento junto a sus compañeros, tomando parte en el calentamiento antes de realizar un trabajo específico de forma individual bajo la supervisión del preparador físico Cristiano Nunes. Se trata de un paso más en su evolución tras haber trabajado principalmente con fisioterapeutas desde su convocatoria.

El futbolista se lesionó durante la derrota del Santos por 3-0 ante Coritiba en el Campeonato Brasileño. Aunque inicialmente el club informó de un edema en la pantorrilla, exámenes posteriores determinaron que la lesión era de mayor gravedad.

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Brasil afrontará el compromiso ante Haití después de empatar 1-1 con Marruecos en su debut mundialista y suma un punto en el Grupo C. La previsión del cuerpo técnico es que Neymar pueda estar disponible para la tercera jornada, cuando la Canarinha enfrente a Escocia el próximo 24 de junio en Miami.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más