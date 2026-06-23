Argentina sufrió, pero volvió a apoyarse en la magia de su capitán para sacar adelante un partido exigente ante Austria. El conjunto de Argentina venció 2-0 con un doblete de Lionel Messi, en un duelo donde el marcador no refleja del todo la resistencia del rival. Con este triunfo, la Albiceleste aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

Messi decide un partido complicado en Dallas

El encuentro comenzó con tensión desde temprano, incluso con un penalti fallado por Messi que pudo cambiar la historia del juego. Sin embargo, el capitán argentino no se descompuso y siguió siendo el eje del ataque.

El primer gol llegó tras una jugada colectiva bien elaborada que encontró a Messi dentro del área, donde definió con su habitual calma. A partir de ahí, Argentina controló mejor los tiempos, aunque sin cerrar el partido del todo hasta el final.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Argentina sella la clasificación con autoridad

En el tramo final, cuando Austria buscaba el empate con más empuje que claridad, volvió a aparecer Messi para sentenciar el 2-0 definitivo en el minuto 94. El equipo de Lionel Scaloni terminó sufriendo menos de lo esperado en los últimos minutos y aseguró tres puntos clave.

El triunfo deja a Argentina con paso firme en el Mundial 2026, aunque todavía con aspectos por mejorar en el juego colectivo. La Albiceleste avanza de ronda, pero con la sensación de que la verdadera exigencia aún está por venir.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más