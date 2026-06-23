Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 al derrotar con autoridad 3-0 a Irak en el Philadelphia Stadium, en un encuentro que estuvo marcado por una larga interrupción debido a una tormenta eléctrica. Kylian Mbappé brilló con un doblete y encabezó la clasificación anticipada de los dirigidos por Didier Deschamps a los dieciseisavos de final.

Mbappé abrió el camino para los franceses

La selección francesa dominó desde el inicio y encontró recompensa al minuto 14 cuando Mbappé recibió en la frontal del área y sacó un potente disparo cruzado que superó al portero Jalal Hassan Basil para establecer el 1-0. Los europeos mantuvieron el control durante gran parte del primer tiempo, aunque Irak logró equilibrar las acciones por momentos antes del descanso.

El encuentro fue suspendido durante el intermedio debido a una tormenta eléctrica que obligó a activar el protocolo de seguridad de la FIFA. Tras una prolongada espera y la evacuación temporal de los aficionados, el partido pudo reanudarse una vez mejoraron las condiciones climáticas en Filadelfia.

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Francia sentenció tras la reanudación

La pausa no afectó a los franceses, que ampliaron la ventaja en el minuto 54 gracias a un error defensivo iraquí. Dembélé aprovechó una mala salida desde el fondo y cedió el balón a Mbappé, quien solo tuvo que empujarlo a la red para firmar su segundo gol de la noche y prácticamente liquidar el compromiso.

La goleada quedó sellada al minuto 66 cuando Ousmane Dembélé culminó una gran jugada colectiva iniciada por Michael Olise con un remate cruzado. Con el triunfo, Francia aseguró su presencia en los dieciseisavos de final y disputará ante Noruega el liderato del grupo en la última jornada de la fase de grupos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más