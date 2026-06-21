Japón dio un golpe de autoridad en el Grupo F al aplastar 4-0 a Túnez en Monterrey, un resultado que lo deja muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección asiática dominó el encuentro de principio a fin y no dio opciones a un conjunto tunecino que quedó eliminado tras sumar su segunda derrota consecutiva.

Los dirigidos por Hajime Moriyasu impusieron su ritmo desde el pitazo inicial y encontraron rápidamente la recompensa. Daichi Kamada abrió el marcador apenas al minuto 4 con una brillante definición de tacón, iniciando una exhibición ofensiva que dejó sin respuestas a la defensa africana.

Japón impuso su calidad desde el inicio

El conjunto asiático estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones durante la primera media hora. Las constantes llegadas por las bandas de Kaoru Mitoma y Junya Ito generaron múltiples problemas para Túnez, que apenas pudo resistir el vendaval japonés durante los primeros compases del encuentro.

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La superioridad quedó reflejada nuevamente al minuto 31, cuando Ayase Ueda protagonizó una gran acción individual y sacó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-0. Con la ventaja ampliada, Japón manejó el balón con tranquilidad y se marchó al descanso con el partido bajo control.

Ueda e Ito sellan la goleada en Monterrey

Túnez intentó adelantar líneas en la segunda mitad, pero nunca encontró claridad en ataque. Japón mantuvo el orden defensivo y continuó explotando los espacios que dejaba su rival, acercándose constantemente al arco defendido por Aymen Dahmen.

La sentencia llegó en el tramo final del encuentro. Junya Ito marcó el tercer gol al minuto 69 tras una rápida combinación ofensiva, mientras que Ueda completó su doblete al 84 para establecer el definitivo 4-0. La contundente victoria confirma el gran momento de Japón en el Mundial y deja a Túnez fuera de competencia tras una actuación muy por debajo de las expectativas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más