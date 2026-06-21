Japón ratificó su condición de favorito al vencer de manera contundente 4-0 a Túnez este domingo en Monterrey, resultado que acerca a los asiáticos a la siguiente ronda y deja al conjunto africano al borde de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección japonesa tomó el control desde los primeros minutos y encontró recompensa apenas al minuto 4, cuando Daichi Kamada culminó una rápida jugada colectiva para abrir el marcador. El gol permitió a los dirigidos por Hajime Moriyasu manejar el ritmo del encuentro y generar constante peligro por las bandas.

Los africanos intentaron responder, pero carecieron de profundidad ofensiva. Japón aprovechó esa falta de reacción y amplió la ventaja al minuto 31 con una brillante acción individual de Ayase Ueda, quien sacó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, los japoneses mantuvieron el dominio y sentenciaron el encuentro al minuto 69 con un gol de Junya Ito tras una rápida combinación ofensiva. Cuando el partido entraba en su recta final, Ueda volvió a aparecer para firmar su doblete y colocar el definitivo 4-0 en el marcador.

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Con la victoria, Japón suma tres puntos importantes y confirma las buenas sensaciones mostradas en el torneo, mientras que Túnez quedó sin margen de error tras una actuación discreta en la que apenas logró inquietar la portería rival.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más