La selección de Inglaterra no pudo romper el sólido planteamiento defensivo de Ghana y empató 0-0 en el Boston Stadium por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron gran parte del encuentro, pero carecieron de efectividad frente al arco rival y se encontraron con una inspirada actuación del portero Benjamin Asare.

Con este resultado, los ingleses mantienen opciones de terminar como líderes de grupo, aunque estarán obligados a ganar en la última fecha y esperar otros resultados. Por su parte, Ghana dio un paso importante en sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

Inglaterra dominó, pero no encontró el gol

Desde los primeros minutos, los Three Lions controlaron la posesión y generaron las mejores oportunidades del encuentro. Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer y Declan Rice participaron activamente en el ataque, pero la defensa ghanesa respondió con orden y sacrificio.

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Las ocasiones más claras llegaron en la recta final del partido. Al minuto 86, Bukayo Saka obligó a Benjamin Asare a realizar una espectacular atajada, dejando un rebote que Harry Kane envió increíblemente por encima del travesaño cuando parecía tener el gol asegurado. Fue la acción que resumió la frustrante noche de Inglaterra.

Ghana resistió y estuvo cerca de dar la sorpresa

Aunque pasó largos tramos defendiendo cerca de su área, Ghana mostró personalidad para soportar la presión inglesa y aprovechar los espacios al contragolpe. Antoine Semenyo lideró las aproximaciones ofensivas de las Black Stars, que incluso tuvieron una oportunidad inmejorable al minuto 79 para llevarse los tres puntos.

El arquero Benjamin Asare fue la gran figura del compromiso con varias intervenciones decisivas que mantuvieron el arco en cero. Gracias a su resistencia defensiva y a una actuación colectiva disciplinada, Ghana rescató un valioso empate que la deja muy bien posicionada de cara a la última jornada del Grupo L.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más