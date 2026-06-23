La FIFA anunció este martes que la jornada del lunes dejó una marca sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo, al reunir a 288,007 espectadores en los cuatro partidos disputados durante el día, estableciendo así el mayor registro de asistencia en una sola fecha del torneo.

El encuentro entre Noruega y Senegal, celebrado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, fue el más concurrido de la jornada con 80,663 aficionados. Tras el pitazo final, el delantero Erling Haaland y sus compañeros celebraron una victoria que también quedó marcada por el impresionante respaldo desde las gradas.

El segundo partido con mayor asistencia fue el duelo entre Argentina y Austria, disputado en Dallas, donde 70,649 personas acudieron al estadio para presenciar el compromiso mundialista.

Por su parte, el choque entre Jordania y Argelia reunió a 68,371 espectadores en la Bahía de San Francisco, mientras que el enfrentamiento entre Francia e Irak contó con una asistencia de 68,324 fanáticos en Filadelfia.

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La cifra récord refleja el enorme interés que ha generado el Mundial de 2026 en sus sedes de Norteamérica y confirma el poder de convocatoria del torneo más importante del fútbol, que continúa atrayendo multitudes en cada jornada de competición.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más