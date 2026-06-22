Egipto protagonizó una remontada de carácter este domingo al vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de verse en desventaja durante la primera mitad, los africanos reaccionaron tras el descanso y encontraron en Mohamed Salah a su principal referente para quedarse con tres puntos de enorme valor.

Nueva Zelanda sorprendió desde el inicio y logró adelantarse en el marcador a los 15 minutos. Finn Surman aprovechó un preciso saque de esquina para conectar un cabezazo que dejó sin opciones al guardameta egipcio. Los oceánicos mantuvieron el orden defensivo durante gran parte del primer tiempo y consiguieron neutralizar las principales armas ofensivas de los Faraones.

Egipto reaccionó tras el descanso

La historia cambió por completo en la segunda mitad. Egipto adelantó sus líneas y comenzó a dominar la posesión y las ocasiones de peligro. La recompensa llegó al minuto 58, cuando Mostafa Zico culminó una gran jugada colectiva con un certero remate de cabeza para igualar las acciones.

El empate fortaleció aún más a los africanos, que apenas nueve minutos después completaron la remontada. Mohamed Salah apareció con una acción de gran calidad individual para marcar el 2-1 y poner por delante a su selección en el momento más importante del encuentro.

Salah lideró el triunfo y Trézéguet sentenció

Con Nueva Zelanda obligada a buscar el empate, Egipto encontró más espacios y continuó generando peligro. La sentencia llegó al minuto 82, cuando Salah ejecutó un preciso saque de esquina que encontró a Trézéguet dentro del área. El atacante definió de cabeza para establecer el definitivo 3-1.

El conjunto africano administró la ventaja en los minutos finales y confirmó una victoria que lo mantiene en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Nueva Zelanda, que ilusionó con su desempeño durante la primera mitad, terminó pagando caro el empuje egipcio y deberá buscar un resultado positivo en la última jornada para mantener vivas sus opciones en el Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más