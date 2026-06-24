El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que permitirá a la selección de Irán ingresar al país hasta dos días antes de su próximo compromiso en el Mundial 2026, programado para el viernes 26 de junio en Seattle frente a Egipto.

La decisión fue confirmada por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que explicó que la medida busca facilitar la preparación del conjunto iraní tras las quejas presentadas por la Federación Iraní de Fútbol debido a las restricciones aplicadas durante sus dos primeros encuentros del torneo.

El anuncio llega después de que la FIFA gestionara una flexibilización de las condiciones de ingreso para el equipo dirigido por Amir Ghalenoei. Irán tuvo que trasladar su campamento base a México luego de que los planes iniciales de establecerse en Tucson, Arizona, fueran modificados por las tensiones derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Para su segundo partido, disputado en Los Ángeles frente a Bélgica, la Federación Iraní había solicitado ingresar al país con dos días de antelación para facilitar la adaptación de los jugadores, pero la petición fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

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A pesar de esta flexibilización para el encuentro en Seattle, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se mantendrán las estrictas medidas de salida. Según el protocolo vigente, la selección iraní deberá abandonar territorio estadounidense el mismo día en que concluya el partido.

Antes del inicio del Mundial, la administración del presidente Donald Trump también negó visas a parte del personal técnico de la selección iraní, argumentando presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Irán enfrentará a Egipto en un duelo clave de la tercera jornada del Grupo G, donde ambos equipos buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más