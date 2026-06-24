La selección de Ecuador afrontará este 25 de junio uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania en la tercera y última jornada de la fase de grupos.

El equipo llega al compromiso sin margen de error luego de sumar apenas un punto en sus dos primeras presentaciones. Con ese registro, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece se encuentra fuera de los puestos de clasificación entre los mejores terceros, por lo que necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones.

Actualmente, Ecuador acumula un empate y una derrota, con un balance de cero goles anotados y uno recibido. Esa situación lo ubica en una posición comprometida dentro de la clasificación parcial de los terceros lugares del torneo.

Una victoria frente a Alemania permitiría a los ecuatorianos alcanzar los cuatro puntos y mejorar considerablemente sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. En cambio, un empate o una derrota dejarían a la Tricolor dependiendo de múltiples resultados y muy cerca de la eliminación.

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El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la final de la Copa del Mundo. Para Ecuador, el objetivo es claro: ganar para seguir soñando con la clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más