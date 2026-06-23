La selección de Portugal respondió con autoridad a las dudas generadas tras su debut y derrotó 5-0 a Uzbekistán este martes en Houston, en un partido que tuvo como gran protagonista a Cristiano Ronaldo. El capitán luso marcó dos veces y lideró una actuación dominante que dejó a su equipo muy cerca de asegurar su presencia en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Los dirigidos por Roberto Martínez impusieron condiciones desde el pitazo inicial y apenas necesitaron seis minutos para abrir el marcador. Cristiano apareció dentro del área para conectar un remate que hizo estallar a la afición portuguesa y escribió una nueva página en su extraordinaria carrera. A partir de ese momento, Portugal controló el encuentro y nunca permitió que Uzbekistán encontrara respuestas.

Cristiano marca el camino y Portugal sentencia temprano

El segundo golpe llegó al minuto 17 gracias a Nuno Mendes, quien sorprendió a la defensa rival con una ejecución de falta que amplió la ventaja portuguesa. Con el 2-0 en el marcador, los europeos manejaron el ritmo del partido y obligaron a Uzbekistán a correr detrás del balón durante gran parte de la primera mitad.

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Antes del descanso apareció nuevamente Cristiano Ronaldo. El delantero recibió un pase filtrado dentro del área y definió con tranquilidad para firmar el 3-0 al minuto 39. El doblete no solo encaminó la victoria portuguesa, sino que volvió a confirmar la vigencia de una de las mayores leyendas en la historia de las Copas del Mundo.

Un autogol y Leão completan la fiesta portuguesa

La segunda mitad tuvo menos intensidad, pero Portugal siguió generando peligro. La presión constante terminó provocando el cuarto tanto al minuto 60, cuando una jugada confusa dentro del área acabó con un autogol del portero uzbeko Abduvakhid Nematov.

Con el resultado resuelto, Roberto Martínez movió el banquillo y mantuvo la ambición ofensiva de su equipo. La recompensa llegó al minuto 87, cuando Rafael Leão aprovechó un balón suelto para sacar un potente disparo y establecer el definitivo 5-0. La goleada dejó a Portugal como líder provisional del Grupo K y muy cerca de los octavos de final, mientras que Uzbekistán quedó al borde de la eliminación en su primera experiencia mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más