Ecuador desperdició una oportunidad de oro para encaminar su clasificación y empató 0-0 frente a Curazao este sábado en Kansas City, en un resultado que sacude el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor llegó al encuentro con la obligación de ganar tras su derrota en el debut, pero terminó atrapada por la falta de puntería y una actuación monumental del arquero rival.

El conjunto sudamericano dominó gran parte del compromiso y generó suficientes ocasiones para llevarse los tres puntos, pero nunca encontró la manera de romper la resistencia de una selección curazoleña que se aferró al orden defensivo y a las intervenciones de su guardameta para firmar un resultado histórico.

Eloy Room levanta un muro en Kansas City

El gran héroe del encuentro fue el arquero Eloy Room, quien f 56mó una actuación memorable bajo los tres palos. El guardameta curazoleño realizó una serie de intervenciones decisivas ante los intentos de Enner Valencia, John Yeboah, Kevin Rodríguez y Gonzalo Plata, manteniendo el arco en cero pese al constante asedio ecuatoriano durante los 90 minutos.

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Desde los primeros minutos quedó claro que sería una noche especial para el veterano portero. Ecuador encontró espacios y llegó con peligro en repetidas ocasiones, pero siempre apareció Room para evitar la caída de su arco y convertirse en la figura indiscutible del partido.

Ecuador dominó, pero se quedó sin respuestas

La selección dirigida por Sebastián Beccacece controló el balón, generó numerosas ocasiones de gol y acumuló 27 remates, pero volvió a evidenciar problemas de definición. Con el paso de los minutos, la ansiedad comenzó a apoderarse de los jugadores ecuatorianos, que vieron cómo cada oportunidad terminaba en las manos de Room o chocaba contra la sólida organización defensiva de Curazao.

Incluso el conjunto caribeño tuvo ocasiones para llevarse una victoria histórica al aprovechar algunos espacios en la segunda mitad, obligando al portero Hernán Galíndez a intervenir en momentos clave. Con el empate final, Curazao celebra uno de los resultados más importantes de su historia futbolística, mientras Ecuador queda obligado a vencer a Alemania en la última jornada y depender de otros resultados para mantener vivo su sueño de avanzar a los octavos de final.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más