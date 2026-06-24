Croacia consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, disputada en Toronto. El conjunto balcánico llegaba presionado tras caer en su debut y necesitaba sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a la fase eliminatoria.

Durante la primera mitad, Panamá plantó cara y estuvo cerca de adelantarse en el marcador. Los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron orden defensivo y generaron las ocasiones más claras, incluida una acción que terminó golpeando el travesaño ante la preocupación de los croatas.

Budimir cambió la historia del encuentro

El técnico Zlatko Dalic reaccionó en el descanso con modificaciones ofensivas que transformaron el rendimiento de su equipo. Una de ellas fue el ingreso de Ante Budimir, quien apenas unos minutos después de entrar al terreno de juego se convirtió en el héroe de la noche.

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Al minuto 54, el delantero aprovechó un centro preciso dentro del área para marcar el único gol del partido. La anotación dio confianza a Croacia, que comenzó a controlar mejor las acciones y a generar más peligro en el área rival.

Livakovic sostuvo la ventaja y Panamá quedó eliminada

Panamá no bajó los brazos y buscó el empate hasta el final, pero se encontró con una brillante actuación del portero Dominik Livakovic. El guardameta croata realizó varias intervenciones decisivas que evitaron la igualdad y aseguraron los tres puntos para su selección.

La victoria permite a Croacia llegar con opciones de clasificación a la última jornada, donde enfrentará a Ghana en un duelo decisivo. Panamá, por su parte, quedó matemáticamente eliminada del Mundial 2026 y se despide del torneo tras una actuación competitiva que no logró traducirse en puntos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más