La selección de Colombia consiguió una trabajada victoria por 1-0 sobre RD Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo sufrió más de lo esperado en Guadalajara, pero encontró la recompensa en los minutos finales para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Desde el inicio, la Tricolor tomó el control del balón y generó las mejores ocasiones de peligro. Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias pusieron a prueba al arquero Lionel M’Pasi, quien se convirtió en la gran figura de los africanos durante buena parte del encuentro al evitar la caída de su arco.

RD Congo resistió durante gran parte del partido

El conjunto africano apostó por una defensa sólida y un bloque compacto que dificultó los ataques colombianos. Incluso logró inquietar en algunos momentos a Camilo Vargas, aunque sin la claridad necesaria para romper el empate.

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Colombia mantuvo la paciencia y buscó alternativas con los ingresos de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba. Los cambios le dieron mayor movilidad al equipo cafetero, que aumentó la presión sobre una defensa congoleña cada vez más exigida por el desgaste físico.

Daniel Muñoz apareció para desatar la celebración

Cuando el empate parecía tomar fuerza en Guadalajara, Daniel Muñoz apareció al minuto 76 para aprovechar un balón suelto dentro del área y definir con precisión ante la salida de Lionel M’Pasi. El lateral volvió a ser decisivo para la selección colombiana y desató la celebración de los miles de aficionados presentes en el estadio.

Con este triunfo, Colombia suma seis puntos, asegura su clasificación a los dieciseisavos de final y llegará a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el liderato del Grupo K. Su próximo desafío será ante Portugal en un duelo que promete definir la cima de la zona y confirmar las aspiraciones de la Tricolor en el Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más