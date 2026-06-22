Cabo Verde volvió a demostrar que no está en el Mundial 2026 para ser un simple espectador. La selección africana protagonizó una de las remontadas más emocionantes del torneo al empatar 2-2 con Uruguay este sábado en un intenso duelo correspondiente al Grupo H, resultado que le permite mantenerse con opciones de avanzar a los octavos de final.

El conjunto sudamericano parecía tener el partido bajo control después de una primera mitad en la que mostró mayor efectividad ofensiva. Uruguay logró tomar ventaja y amplió la diferencia en el marcador, aprovechando los espacios que dejaba una selección caboverdiana obligada a buscar el ataque.

Cabo Verde reaccionó cuando parecía derrotado

Lejos de rendirse, los africanos mostraron personalidad y carácter en la segunda mitad. Con mayor agresividad en ataque y una presión constante sobre la defensa uruguaya, Cabo Verde comenzó a inclinar el terreno de juego a su favor y encontró la recompensa con el descuento que devolvió la esperanza a sus aficionados.

El gol cambió por completo la dinámica del encuentro. Uruguay perdió solidez, mientras que Cabo Verde ganó confianza y empezó a generar peligro en cada llegada. La insistencia tuvo premio en los minutos finales, cuando los africanos consiguieron el tanto del empate para desatar la celebración en las gradas.

Un punto histórico para seguir soñando

El 2-2 final dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Uruguay lamentó haber dejado escapar una ventaja que parecía suficiente para asegurar la victoria, mientras que Cabo Verde celebró un resultado que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación.

Con este empate, la selección africana continúa escribiendo una de las historias más llamativas de la Copa Mundial 2026. Después de igualar con España en su debut y rescatar un punto ante Uruguay, Cabo Verde llegará a la última jornada con la posibilidad real de avanzar a la fase eliminatoria y seguir haciendo historia en el torneo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más