Bélgica e Irán igualaron 0-0 este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026. Aunque los europeos dominaron gran parte del encuentro y generaron las mejores ocasiones, se encontraron con una sólida defensa iraní y una actuación inspirada de su guardameta Alireza Beiranvand.

Los dirigidos por Rudi García salieron decididos a buscar la victoria desde el pitazo inicial. Kevin De Bruyne comandó las acciones ofensivas y Romelu Lukaku se mostró activo en el área rival, pero la falta de precisión en la definición y las intervenciones del arquero iraní evitaron que Bélgica pudiera abrir el marcador.

Beiranvand sostuvo a Irán ante el asedio belga

La selección iraní resistió la presión durante todo el primer tiempo y logró mantener el orden defensivo. Incluso llegó a celebrar un gol al minuto 24, pero la acción fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.

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Mientras Bélgica acumulaba remates y aproximaciones, Beiranvand se convirtió en la gran figura del encuentro. El guardameta respondió con seguridad ante disparos de De Bruyne, Lukaku, Hans Vanaken y Maxim De Cuyper, frustrando una y otra vez los intentos de los Diablos Rojos.

La expulsión de Ngoy cambió el panorama

El encuentro dio un giro importante en el minuto 66, cuando Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa tras derribar a Mehdi Taremi cuando este se dirigía hacia la portería belga. Con un jugador menos, Bélgica tuvo que reorganizarse y perdió parte de la intensidad que había mostrado hasta ese momento.

Irán aprovechó la superioridad numérica para adelantar líneas y generar algunas llegadas de peligro, aunque tampoco logró romper el equilibrio gracias a las intervenciones de Thibaut Courtois. En los minutos finales, los belgas intentaron encontrar el gol del triunfo, pero la defensa iraní resistió hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Bélgica suma su segundo empate consecutivo en la Copa Mundial 2026 y complica sus aspiraciones de clasificación en el Grupo G. Irán, por su parte, continúa invicto y se mantiene en la pelea por uno de los boletos a los octavos de final gracias a un punto trabajado con disciplina y sacrificio.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más