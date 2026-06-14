El partido mas reciente del Mundial 2026 fue el encuentro entre Australia y Turquía, donde el conjunto australiano se impuso 2-0 en un duelo correspondiente a la fase de grupos. El partido se jugó dentro del calendario oficial del domingo 14 de junio, en una jornada cargada de actividad mundialista.

Australia logró abrir el marcador con una actuación sólida en la primera mitad, aprovechando su orden táctico y la velocidad en transiciones ofensivas. Turquía intentó reaccionar con mayor posesión del balón, pero se encontró con una defensa bien estructurada que limitó sus opciones claras de gol.

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En la segunda parte, el conjunto turco adelantó líneas en busca del empate, generando mayor presión en campo rival. Sin embargo, Australia supo resistir el empuje y aprovechó los espacios dejados atrás para sentenciar el partido con un segundo gol que definió el resultado final.

Con esta victoria, Australia suma tres puntos importantes en su grupo y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo, mientras que Turquía queda obligada a mejorar su rendimiento en los próximos compromisos.

La jornada también dejó otros resultados destacados, como el empate entre Brasil y Marruecos (1-1) y la victoria de Escocia sobre Haití (1-0), en una fecha que comienza a perfilar las primeras posiciones de los grupos en la Copa del Mundo.

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