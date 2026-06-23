La selección de Argelia reaccionó a tiempo y consiguió una valiosa victoria 2-1 sobre Jordania este martes en San Francisco, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los africanos tuvieron que remar contracorriente tras verse sorprendidos por una combativa escuadra jordana, que estuvo cerca de dar otro golpe histórico en el torneo.

Jordania ilusionó con una ventaja histórica

Jordania volvió a demostrar que no ha llegado al Mundial para ser un simple invitado. Después de resistir varias llegadas argelinas y apoyarse en las intervenciones del portero Yazeed Abulaila, los asiáticos encontraron recompensa al minuto 36 cuando Yazan Al Rashdan aprovechó una acción dentro del área para marcar el primer gol del encuentro.

El tanto dio confianza a los jordanos, que incluso estuvieron cerca de ampliar la diferencia antes del descanso. Argelia dominaba la posesión, pero no encontraba espacios ante un rival ordenado y peligroso en las transiciones rápidas lideradas por Mousa Al Tamari.

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Benbouali lideró la remontada africana

La reacción argelina llegó en la segunda mitad. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic incrementó la presión y encontró el empate al minuto 68 gracias a Benbouali, quien aprovechó un balón parado para superar la resistencia de Jordania y devolver la igualdad al marcador.

Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Argelia volvió a castigar a su rival en una acción a balón detenido. Al minuto 82 llegó el gol de la remontada que desató la celebración de los africanos y terminó inclinando definitivamente el partido. Con este triunfo, Argelia se mantiene en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Jordania quedó matemáticamente eliminada pese a ofrecer otra actuación competitiva en su histórica participación mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más