El luchador dominicano Osiris Sosa falleció a causa de un paro respiratorio, según informaron este domingo medios de comunicación nacionales.

Sus restos serán expuestos este domingo 22 de noviembre en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo. El sepelio está previsto para el lunes 23 en el Cementerio Cristo Salvador, de acuerdo con los detalles divulgados sobre las honras fúnebres.

Sosa estuvo vinculado durante años a la lucha libre dominicana, tanto en el cuadrilátero como en la formación de nuevos talentos. En una publicación de Acento de 2018 sobre la apertura de oficinas en el país de la International Wrestling Federation (IWF), fue presentado como uno de los luchadores dominicanos de mayor experiencia en escenarios latinoamericanos.

En aquella ocasión, la empresa lo identificó como su primera contratación en República Dominicana y destacó su labor como maestro de varios de los principales exponentes de la lucha libre nacional.

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Sosa también participó en espacios de conversación sobre el desarrollo de esta disciplina. En noviembre de 2024, Acento TV difundió una entrevista en la que abordó la evolución de la lucha libre dominicana y las posibilidades de sus nuevos talentos en el ámbito regional.

La noticia de su fallecimiento se conoció este domingo y ha generado expresiones de pesar entre personas vinculadas a la disciplina y allegados al deportista.

Hasta el momento, las informaciones publicadas no precisan su edad ni ofrecen detalles adicionales sobre las circunstancias médicas que precedieron al paro respiratorio.

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