La provincia de Monte Plata se alzó con el trofeo de campeón del Campeonato Nacional de Taekwondo celebrado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en cuyo acto de apertura se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo.

En la modalidad de poomsae (formas), los máximos honores fueron para la representación de Santiago.

En kyorugui (combate), los de Monte Plata acumularon 191 puntos, producto de 19 medallas de oro, 12 de plata y 22 de bronce, para sumar un total de 53 preseas, lo que les permitió levantar el trofeo de primer lugar.

Los méritos correspondientes a la segunda posición, en la modalidad de combate o kyorugui, recayeron sobre Santiago, cuyos atletas sumaron 79 tantos, fruto de 21 medallas, de las cuales siete fueron de oro, ocho de plata y seis, de bronce.

La provincia de Santo Domingo levantó el trofeo de tercer lugar, con 70 puntos, luego de que sus atletas conquistaron seis preseas de oro, cinco de plata y 13 de bronce, para un total de 24 medallas.

En la modalidad de formas, Santiago alcanzó la primera posición en individual, por equipo y por pareja.

La provincia de Santo Domingo se adjudicó la segunda posición, escoltada por Hato Mayor, que se ubicó en el tercer puesto.

En el marco de la ceremonia de apertura se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo, quien durante más de dos décadas cubrió las incidencias del taekwondo, a nivel nacional e internacional.

Su viuda Shila, hijos, hermanos y otros familiares recibieron una placa de reconocimiento.

El campeonato fue organizado por la Federación Dominicana de Taekwondo, que finaliza con este el programa de actividades de la entidad correspondiente a 2025, según comunicó su presidente, Miguel Camacho.

“Ha sido un gran campeonato, que reunió a parte de los atletas que nos representarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en nuestro país, así como competidores de categorías menores, que representan el relevo del taekwondo dominicano”, agregó Camacho.

