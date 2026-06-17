La jornada del martes en las Grandes Ligas dejó una contundente exhibición ofensiva de los Yankees de Nueva York, que derrotaron 12-2 a los White Sox de Chicago, además de nuevas victorias para los Phillies de Filadelfia, Blue Jays de Toronto y Astros de Houston en una cartelera llena de acción.

Los Yankees castigaron sin piedad al pitcheo de los Medias Blancas y respaldaron una sólida actuación de su ofensiva para conseguir una de las palizas más amplias del día. Filadelfia, por su parte, mantuvo su buen momento al imponerse 8-2 sobre los Marlins de Miami, mientras que Toronto superó 6-1 a los Medias Rojas de Boston.

Rojos y Mellizos también brillan en la jornada

Cincinnati venció 5-3 a los Mets de Nueva York para seguir sumando triunfos, en tanto que los Mellizos de Minnesota desplegaron una ofensiva explosiva al derrotar 12-2 a los Rangers de Texas. Los Nacionales de Washington también salieron airosos tras superar 6-4 a los Reales de Kansas City.

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En otros resultados, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 2-1 a los Guardians de Cleveland, los Cardenales de San Luis vencieron 3-2 a los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado sorprendieron con un triunfo 5-2 sobre los Cachorros de Chicago.

Resultados del martes 16 de junio

Phillies 8, Marlins 2

Blue Jays 6, Red Sox 1

Nacionales 6, Reales 4

Yankees 12, White Sox 2

Rojos 5, Mets 3

Cerveceros 2, Guardians 1

Cardenales 3, Padres 2

Mellizos 12, Rangers 2

Rockies 5, Cachorros 2

Astros 4, Tigres 2

Angelinos 7, Diamondbacks 0

Marineros 3, Orioles 1

Piratas 6, Athletics 5

Dodgers 1, Rays 0

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