La jornada del martes en las Grandes Ligas dejó una contundente exhibición ofensiva de los Yankees de Nueva York, que derrotaron 12-2 a los White Sox de Chicago, además de nuevas victorias para los Phillies de Filadelfia, Blue Jays de Toronto y Astros de Houston en una cartelera llena de acción.
Los Yankees castigaron sin piedad al pitcheo de los Medias Blancas y respaldaron una sólida actuación de su ofensiva para conseguir una de las palizas más amplias del día. Filadelfia, por su parte, mantuvo su buen momento al imponerse 8-2 sobre los Marlins de Miami, mientras que Toronto superó 6-1 a los Medias Rojas de Boston.
Rojos y Mellizos también brillan en la jornada
Cincinnati venció 5-3 a los Mets de Nueva York para seguir sumando triunfos, en tanto que los Mellizos de Minnesota desplegaron una ofensiva explosiva al derrotar 12-2 a los Rangers de Texas. Los Nacionales de Washington también salieron airosos tras superar 6-4 a los Reales de Kansas City.
En otros resultados, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 2-1 a los Guardians de Cleveland, los Cardenales de San Luis vencieron 3-2 a los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado sorprendieron con un triunfo 5-2 sobre los Cachorros de Chicago.
Resultados del martes 16 de junio
Phillies 8, Marlins 2
Blue Jays 6, Red Sox 1
Nacionales 6, Reales 4
Yankees 12, White Sox 2
Rojos 5, Mets 3
Cerveceros 2, Guardians 1
Cardenales 3, Padres 2
Mellizos 12, Rangers 2
Rockies 5, Cachorros 2
Astros 4, Tigres 2
Angelinos 7, Diamondbacks 0
Marineros 3, Orioles 1
Piratas 6, Athletics 5
Dodgers 1, Rays 0
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