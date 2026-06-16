La jornada del lunes en las Grandes Ligas dejó una contundente victoria de los Rojos de Cincinnati sobre los Mets de Nueva York y una remontada de los Dodgers de Los Ángeles frente a los Rays de Tampa Bay, en una cartelera que también registró triunfos de los Nacionales, Cardenales, Cachorros y Mellizos.

Los Dodgers vinieron de atrás para imponerse 4-3 a Tampa Bay luego de estar abajo 3-0 en el marcador. Un cuadrangular como bateador emergente de Miguel Rojas en la séptima entrada selló la remontada de los angelinos, que aprovecharon además un jonrón de tres carreras de Kyle Tucker para cambiar el rumbo del encuentro.

Cincinnati no tuvo piedad de los Mets

Los Rojos protagonizaron una de las actuaciones más dominantes de la noche al derrotar 12-0 a los Mets de Nueva York, limitando completamente la ofensiva neoyorquina y respaldando una sólida labor de su cuerpo de lanzadores.

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En otro compromiso destacado, los Nacionales de Washington superaron 7-3 a los Reales de Kansas City gracias a un racimo de cinco carreras en la quinta entrada, impulsado por un jonrón de tres anotaciones de Dylan Crews.

Resultados del lunes 15 de junio

Nacionales 7, Reales 3

Rojos 12, Mets 0

Cardenales 3, Padres 0

Cachorros 5, Rockies 4

Mellizos 4, Rangers 2

Tigres 9, Astros 3

Atléticos 11, Piratas 2

Diamondbacks 4, Angelinos 3

Dodgers 4, Rays 3

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más