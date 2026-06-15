La jornada del domingo en las Grandes Ligas dejó actuaciones históricas, encabezadas por la paliza de los Rockies de Colorado, que aplastaron 23-9 a los Atléticos para establecer una nueva marca de la franquicia en carreras anotadas en un solo partido.
También destacaron la remontada de los Yankees sobre los Azulejos y una nueva victoria de los Mets de Juan Soto para seguir ganando terreno en la Liga Nacional.
Colorado desplegó una ofensiva demoledora con 24 imparables y seis cuadrangulares. Willi Castro fue la gran figura al conectar dos jonrones, incluido un grand slam, y remolcar siete carreras, mientras que Hunter Goodman también disparó dos vuelacercas y terminó con cuatro impulsadas en una de las exhibiciones ofensivas más contundentes de la temporada.
Yankees y Mets también celebran
Los Yankees de Nueva York reaccionaron en la novena entrada con un racimo de cinco carreras para imponerse 8-3 a los Azulejos de Toronto, manteniendo su buen ritmo en la lucha por la cima de su división. Por su parte, los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta y sumaron un triunfo importante que les permite seguir acercándose en la clasificación de la Liga Nacional.
En otro de los resultados destacados, los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-3 a los Dodgers de Los Ángeles gracias a un explosivo sexto episodio de seis anotaciones, mientras que los Nacionales superaron 10-1 a los Marineros con una sólida actuación colectiva y una destacada labor monticular.
Resultados del domingo
Rockies 23, Atléticos 9
Yankees 8, Azulejos 3
Medias Blancas 6, Dodgers 3
Nacionales 10, Marineros 1
Mets 5, Bravos 2
Mellizos 5, Cardenales 4
Rays 8, Angelinos 3
Padres 5, Orioles 2
Gigantes 4, Cachorros 1
Cerveceros 3, Filis 2
Reales 3, Astros 2
Diamondbacks 5, Rojos 2
Guardianes 4, Tigres 2
Marlins 4, Piratas 1
Medias Rojas 6, Rangers 4
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