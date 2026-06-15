La jornada del domingo en las Grandes Ligas dejó actuaciones históricas, encabezadas por la paliza de los Rockies de Colorado, que aplastaron 23-9 a los Atléticos para establecer una nueva marca de la franquicia en carreras anotadas en un solo partido.

También destacaron la remontada de los Yankees sobre los Azulejos y una nueva victoria de los Mets de Juan Soto para seguir ganando terreno en la Liga Nacional.

Colorado desplegó una ofensiva demoledora con 24 imparables y seis cuadrangulares. Willi Castro fue la gran figura al conectar dos jonrones, incluido un grand slam, y remolcar siete carreras, mientras que Hunter Goodman también disparó dos vuelacercas y terminó con cuatro impulsadas en una de las exhibiciones ofensivas más contundentes de la temporada.

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Yankees y Mets también celebran

Los Yankees de Nueva York reaccionaron en la novena entrada con un racimo de cinco carreras para imponerse 8-3 a los Azulejos de Toronto, manteniendo su buen ritmo en la lucha por la cima de su división. Por su parte, los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta y sumaron un triunfo importante que les permite seguir acercándose en la clasificación de la Liga Nacional.

En otro de los resultados destacados, los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-3 a los Dodgers de Los Ángeles gracias a un explosivo sexto episodio de seis anotaciones, mientras que los Nacionales superaron 10-1 a los Marineros con una sólida actuación colectiva y una destacada labor monticular.

Resultados del domingo

Rockies 23, Atléticos 9

Yankees 8, Azulejos 3

Medias Blancas 6, Dodgers 3

Nacionales 10, Marineros 1

Mets 5, Bravos 2

Mellizos 5, Cardenales 4

Rays 8, Angelinos 3

Padres 5, Orioles 2

Gigantes 4, Cachorros 1

Cerveceros 3, Filis 2

Reales 3, Astros 2

Diamondbacks 5, Rojos 2

Guardianes 4, Tigres 2

Marlins 4, Piratas 1

Medias Rojas 6, Rangers 4

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