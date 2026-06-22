Los Orioles de Baltimore protagonizaron la actuación más contundente de la jornada al derrotar 12-1 a los Dodgers de Los Ángeles, mientras que el joven lanzador Chase Burns continuó impresionando al guiar a los Rojos de Cincinnati a una victoria 4-1 sobre los Yankees de Nueva York. Burns sumó otra sólida apertura y se consolida como una de las revelaciones de la temporada.

Milwaukee también destacó con un triunfo 9-4 sobre Atlanta gracias a una explosiva segunda entrada de ocho carreras. En Cleveland, Yordan Álvarez conectó su cuadrangular número 25 del año para liderar la victoria 2-1 de los Astros sobre los Guardianes. Por su parte, Filadelfia venció 6-2 a los Mets y Seattle superó 3-1 a Boston.

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La jornada dejó además varios encuentros cerrados. Los Rangers derrotaron 4-3 a los Padres, los Rays vencieron 4-3 a los Nacionales y los Marlins continuaron su buen momento al imponerse 2-1 sobre los Gigantes. En Detroit, los Tigres derrotaron 5-4 a los Medias Blancas, mientras que Minnesota superó 4-2 a Arizona.

Resultados de la jornada

Rojos 4, Yankees 1

Rays 4, Nacionales 3

Marlins 2, Gigantes 1

Astros 2, Guardianes 1

Piratas 8, Rockies 6

Angelinos 9, Atléticos 7

Cerveceros 9, Bravos 4

Tigres 5, Medias Blancas 4

Cardenales 12, Reales 10

Rangers 4, Padres 3

Mellizos 4, Diamondbacks 2

Orioles 12, Dodgers 1

Marineros 3, Medias Rojas 1

Filis 6, Mets 2.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más