Manny Machado volvió a ser protagonista en la jornada de las Grandes Ligas al conectar su jonrón número 14 de la temporada. El dominicano continúa siendo una de las principales figuras ofensivas de los Padres de San Diego y una pieza clave en las aspiraciones del equipo californiano.

Los Orioles de Baltimore también destacaron al derrotar 6-1 a los Angels de Los Ángeles, mientras que los Tigres de Detroit volvieron a imponerse a los Yankees de Nueva York con marcador de 5-3. En otros encuentros cerrados, los Reales superaron 2-1 a los Rays y los Cerveceros vencieron por idéntico marcador a los Rojos de Cincinnati.

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La jornada además dejó victorias de los Dodgers sobre los Mellizos (2-1), de los Nacionales ante los Filis (4-1) y de los Azulejos frente a los Astros (4-2). Los Padres derrotaron 1-0 a los Bravos, mientras que los Medias Blancas superaron 6-5 a los Guardianes en uno de los partidos más emocionantes del día.

Todos los resultados de la jornada

Tigres 5, Yankees 3

Reales 2, Rays 1

Rangers 4, Marlins 3

Nacionales 4, Filis 1

Azulejos 4, Astros 2

Cerveceros 2, Rojos 1

Medias Blancas 6, Guardianes 5

Cardenales 3, Diamondbacks 2

Rockies 3, Medias Rojas 2

Orioles 6, Angels 1

Padres 1, Bravos 0

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más