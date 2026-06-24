La cartelera de las Grandes Ligas también dejó una emocionante victoria de los Padres de San Diego 7-6 sobre los Bravos de Atlanta en un duelo directo de la Liga Nacional. El dominicano Fernando Tatis Jr. fue la gran figura del encuentro al irse de 5-2 con un cuadrangular y dos carreras remolcadas, respaldando la campaña de Manny Machado, quien se mantiene con 14 vuelacercas en la temporada.

La ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles volvió a ser parte de los protagonista de la jornada al desatar un feroz ataque de 12 carreras para hundir a los Mellizos de Minnesota. El conjunto angelino continúa firme como uno de los líderes ofensivos del viejo circuito y una pieza clave en las aspiraciones de la división.

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Por otra parte, los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington escenificaron uno de los partidos más emocionantes de la temporada en la capital, un festival de batazos que terminó decidiéndose a favor de los de Pensilvania con un abultado marcador de 14-9. En el Norte, los Astros de Houston requirieron de 11 episodios para inclinar la balanza 9-7 ante los Blue Jays de Toronto.

La cartelera de las Grandes Ligas también dejó una emocionante victoria de los Padres de San Diego 7-6 sobre los Bravos de Atlanta en un duelo directo de la Liga Nacional, mientras que los Yankees de Nueva York sacaron un valioso triunfo por la mínima (4-3) en su visita a los Tigres de Detroit. Asimismo, los White Sox de Chicago hicieron respetar su casa al superar 2-1 a los Guardians de Cleveland.

Todos los resultados de la jornada

Dodgers 12, Mellizos 3

Phillies 14, Nacionales 9

Astros 9, Blue Jays 7 (11 Innings)

Padres 7, Bravos 6

Yankees 4, Tigres 3

White Sox 2, Guardians 1

Giants 3, Athletics 1

Angels 5, Orioles 1

Red Sox 5, Rockies 2

Diamondbacks 4, Cardenales 3

Marlins 6, Rangers 4

Mariners 3, Pirates 2

Royals 12, Rays 5

Brewers 2, Reds 0

Cubs 9, Mets 6

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