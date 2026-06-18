MLB: resultados y posiciones. Juan Soto brilla con tres imparables y los Mets evitan la barrida ante Cincinnati

Durante la jornada del dia de ayer en la MLB, el dominicano Juan Soto tuvo una destacada actuación ofensiva al batear de 5-3 con dos carreras impulsadas en la victoria 9-1 de los Mets de Nueva York sobre los Rojos de Cincinnati.

En Nueva York, los Yankees continuaron su buen momento al imponerse 10-5 sobre los Medias Blancas de Chicago con un ataque de 13 imparables. Paul Goldschmidt conectó un cuadrangular de tres carreras, Cody Bellinger también se fue para la calle y Jazz Chisholm Jr. añadió otro vuelacercas para encabezar la ofensiva del conjunto del Bronx.

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Por su parte, los Astros de Houston remontaron para vencer 4-2 a los Tigres de Detroit, mientras que los Orioles derrotaron a los Marineros de Seattle 5-3 gracias a otra sólida presentación de su cuerpo de lanzadores y una producción oportuna.

Otros resultados de la jornada

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más