MLB: resultados y posiciones. José Siri y Jeremy Peña aportan jonrones en una jornada de poder latino

La jornada del viernes en las Grandes Ligas dejó protagonismo dominicano gracias a José Siri y Jeremy Peña, quienes conectaron cuadrangulares para sus respectivos equipos, aunque con resultados diferentes en sus compromisos.

Siri se fue para la calle en la derrota 12-11 de los Angelinos de Los Ángeles frente a los Atléticos, en un emocionante duelo que se definió en entradas extras tras una espectacular remontada del conjunto de Oakland. El jardinero dominicano fue uno de los cinco jugadores de los Angels que desaparecieron la pelota durante el encuentro.

Por su parte, Jeremy Peña volvió a responder con el bate al conectar un jonrón en la victoria 9-3 de los Astros de Houston sobre los Guardianes de Cleveland, consolidando otra sólida actuación ofensiva para el campocorto quisqueyano.

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La cartelera también dejó la aplastante victoria 16-2 de los Cachorros de Chicago sobre los Azulejos de Toronto, impulsada por un grand slam y seis carreras remolcadas de Carson Kelly. Además, los Yankees vencieron 5-0 a los Rojos, los Rays superaron 5-2 a los Nacionales, los Marlins derrotaron 4-3 a los Gigantes y los Dodgers se impusieron 6-5 a los Orioles, entre otros resultados de la jornada.

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más