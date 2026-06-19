La Major League Baseball presentó a la asociación de jugadores una propuesta de reforma profunda al sistema de firmas internacionales, que incluye la creación de un sorteo (draft) de 12 rondas, la reducción del número de prospectos seleccionados y el aumento de la edad mínima de elegibilidad a 18 años.

La iniciativa contempla un draft internacional de 360 jugadores (excluyendo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá), con una inversión inicial de 200 millones de dólares en bonos de firma. Según el plan, los jugadores no seleccionados podrían firmar como agentes libres con bonificaciones limitadas.

El sistema también plantea que la edad mínima de firma sea de 18 años antes del 1 de septiembre del año de elegibilidad, lo que representa un cambio respecto al modelo actual, donde algunos jugadores pueden firmar a los 17.

El sorteo se realizaría en el otoño y podría entrar en vigor entre 2027 y 2028, según el documento presentado por la liga.

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La MLB argumenta que el nuevo modelo busca mayor transparencia, reducción de corrupción en el mercado de firmas y más estabilidad en el desarrollo de los jugadores jóvenes. También sostiene que el sistema actual genera abandono escolar temprano y baja tasa de éxito en el camino a Grandes Ligas.

Como parte de su propuesta, la liga plantea ampliar programas de desarrollo y evaluación como el combine internacional, además de establecer estándares educativos y médicos para prospectos en academias.

Sin embargo, el Major League Baseball Players Association rechazó de inmediato la propuesta, alegando que reduciría más de 1,000 millones de dólares en compensaciones en los próximos años y afectaría de forma significativa el mercado internacional de firmas.

El sindicato también criticó que el plan retrasaría oportunidades para jóvenes prospectos y limitaría su capacidad de iniciar su carrera profesional, especialmente en países con fuerte presencia de talento como República Dominicana.

La discusión ahora se traslada a la mesa de negociaciones, donde ambas partes deberán intentar acercar posiciones sobre el futuro del sistema de reclutamiento en el béisbol profesional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más