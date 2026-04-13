El dominicano José Soriano tuvo este domingo una exhibición de pitcheo que lo consolidó como el lanzador dominante del inicio de temporada de las Grandes Ligas, en una jornada que profundizó la crisis de los Astros de Houston con su séptima derrota consecutiva, mientras los Rays de Tampa Bay barrieron a los Yanquis de Nueva York por primera vez desde 2021.

Gary Sánchez, receptor de los Cerveceros de Milwaukee, conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que empató momentáneamente el juego ante los Nacionales de Washington. Pese al esfuerzo del quisqueyano, Milwaukee terminó cayendo 8-6 y consumando la barrida.

Soriano, imparable: cuatro victorias y la mejor efectividad

El derecho dominicano José Soriano ponchó a 10 bateadores en siete entradas sin permitir carreras y guio a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 9-6 sobre los Rojos de Cincinnati.

Con el triunfo, Soriano mejoró a 4-0 y redujo su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— a 0,33.

El lanzador nativo de San Pedro de Macorís permitió solo dos hits y otorgó tres bases por bolas en 106 lanzamientos. Se convirtió así en el primer abridor de los Angelinos en ganar sus primeras cuatro salidas de temporada, y logró para su equipo la primera victoria de serie en Cincinnati desde 2007.

Resultados de las Grandes Ligas del 12 de abril de 2026

Visitante Score Local
Texas Rangers 5 – 2 LA Dodgers
Cleveland Guardians 1 – 13 Atlanta Braves
NY Yankees 4 – 5 Tampa Bay Rays
Boston Red Sox 9 – 3 St. Louis Cardinals
SF Giants 2 – 6 Baltimore Orioles
Houston Astros 1 – 6 Seattle Mariners
Oakland Athletics 1 – 0 NY Mets
Arizona Diamondbacks 4 – 3 Philadelphia Phillies
Minnesota Twins 8 – 2 Toronto Blue Jays
Miami Marlins 2 – 8 Detroit Tigers
LA Angels 9 – 6 Cincinnati Reds
Washington Nationals 8 – 6 Milwaukee Brewers
Chicago White Sox 6 – 5 Kansas City Royals
Pittsburgh Pirates 6 – 7 Chicago Cubs
Colorado Rockies 2 – 7 San Diego Padres

Los Astros tocan fondo: siete derrotas seguidas

En Seattle, Logan Gilbert lanzó siete entradas de una carrera y los Marineros vencieron 6-1 a Houston para extender a siete la racha de derrotas de los Astros.

Luke Raley aportó tres hits y dos carreras impulsadas por Seattle, que ganó los primeros tres juegos de la serie tras una racha de cinco derrotas propias.

Los lanzadores de Houston otorgaron nueve bases por bolas en el partido, con un total de 26 en la serie.

Los Astros, que ocupan el último lugar de su división, también se resintieron con la ausencia del campocorto All-Star Jeremy Peña, quien abandonó el juego del sábado por una lesión en la rodilla derecha.

Tampa Bay barre a los Yanquis y los hunde en cinco derrotas seguidas

Drew Rasmussen permitió un solo hit en seis entradas en blanco y los Rays de Tampa Bay completaron su primera barrida de tres juegos ante los Yanquis de Nueva York desde 2021, al imponerse 5-4.

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Rasmussen, quien regresó al equipo tras ausentarse por el nacimiento de su hija, ponchó a siete sin otorgar boletos. Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada en la derrota, que dejó a Nueva York con cinco reveses consecutivos.

Jacob deGrom frena a los Dodgers; Texas gana el cierre de serie

Jacob deGrom lanzó seis entradas de una carrera con nueve ponches y los Rangers de Texas vencieron 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego final de la serie.

Shohei Ohtani conectó su cuarto jonrón de la temporada por Los Ángeles, pero no fue suficiente.

Los Dodgers, que llegaron a la jornada con marca de 11-4 —la mejor de las Grandes Ligas—, cedieron el último partido de la serie pese a ganarla.

Nacionales barren a los Cerveceros por primera vez en 15 años

Washington derrotó 8-6 a Milwaukee y completó su primera barrida de serie ante los Cerveceros desde abril de 2011. Milwaukee acumula cinco derrotas consecutivas, su peor racha desde junio de 2023.

Los dominicanos en la jornada

José Soriano fue, sin duda, el dominicano del día. El lanzador de los Angelinos protagonizó la actuación más destacada de toda la jornada al registrar 10 ponches, siete entradas en blanco y su cuarta victoria sin derrota, con una efectividad de 0,33 que lidera las Grandes Ligas.

Tablas de posiciones:

Liga Americana

División Equipo G P PCT JD
Este Yanquis de Nueva York 8 2 .800
Orioles de Baltimore 6 4 .600 2.0
Medias Rojas de Boston 5 5 .500 3.0
Azulejos de Toronto 4 6 .400 4.0
Rays de Tampa Bay 3 7 .300 5.0
Central Guardianes de Cleveland 8 2 .800
Mellizos de Minnesota 6 4 .600 2.0
Medias Blancas de Chicago 4 6 .400 4.0
Reales de Kansas City 4 7 .364 4.5
Tigres de Detroit 3 8 .273 5.5
Oeste Vigilantes de Texas 7 4 .636
Marineros de Seattle 6 5 .545 1.0
Astros de Houston 5 6 .455 2.0
Angelinos de Los Ángeles 4 7 .364 3.0
Atléticos de Oakland 3 8 .273 4.0
Liga Nacional
División Equipo G P PCT JD
Este Mets de Nueva York 8 3 .727
Bravos de Atlanta 7 4 .636 1.0
Nacionales de Washington 6 5 .545 2.0
Filis de Filadelfia 5 6 .455 3.0
Marlins de Miami 3 8 .273 5.0
Central Rojos de Cincinnati 7 4 .636
Cerveceros de Milwaukee 7 4 .636
Cachorros de Chicago 6 5 .545 1.0
Piratas de Pittsburgh 5 6 .455 2.0
Cardenales de San Luis 4 7 .364 3.0
Oeste Dodgers de Los Ángeles 9 2 .818
Padres de San Diego 8 3 .727 1.0
Diamondbacks de Arizona 6 5 .545 3.0
Gigantes de San Francisco 5 6 .455 4.0
Rockies de Colorado 3 8 .273 6.0

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