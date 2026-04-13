Soriano, imparable: cuatro victorias y la mejor efectividad

El derecho dominicano José Soriano ponchó a 10 bateadores en siete entradas sin permitir carreras y guio a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 9-6 sobre los Rojos de Cincinnati.

Con el triunfo, Soriano mejoró a 4-0 y redujo su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— a 0,33.

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El lanzador nativo de San Pedro de Macorís permitió solo dos hits y otorgó tres bases por bolas en 106 lanzamientos. Se convirtió así en el primer abridor de los Angelinos en ganar sus primeras cuatro salidas de temporada, y logró para su equipo la primera victoria de serie en Cincinnati desde 2007.

Resultados de las Grandes Ligas del 12 de abril de 2026

Visitante Score Local Texas Rangers 5 – 2 LA Dodgers Cleveland Guardians 1 – 13 Atlanta Braves NY Yankees 4 – 5 Tampa Bay Rays Boston Red Sox 9 – 3 St. Louis Cardinals SF Giants 2 – 6 Baltimore Orioles Houston Astros 1 – 6 Seattle Mariners Oakland Athletics 1 – 0 NY Mets Arizona Diamondbacks 4 – 3 Philadelphia Phillies Minnesota Twins 8 – 2 Toronto Blue Jays Miami Marlins 2 – 8 Detroit Tigers LA Angels 9 – 6 Cincinnati Reds Washington Nationals 8 – 6 Milwaukee Brewers Chicago White Sox 6 – 5 Kansas City Royals Pittsburgh Pirates 6 – 7 Chicago Cubs Colorado Rockies 2 – 7 San Diego Padres

Los Astros tocan fondo: siete derrotas seguidas

En Seattle, Logan Gilbert lanzó siete entradas de una carrera y los Marineros vencieron 6-1 a Houston para extender a siete la racha de derrotas de los Astros.

Luke Raley aportó tres hits y dos carreras impulsadas por Seattle, que ganó los primeros tres juegos de la serie tras una racha de cinco derrotas propias.

Los lanzadores de Houston otorgaron nueve bases por bolas en el partido, con un total de 26 en la serie.

Los Astros, que ocupan el último lugar de su división, también se resintieron con la ausencia del campocorto All-Star Jeremy Peña, quien abandonó el juego del sábado por una lesión en la rodilla derecha.

Tampa Bay barre a los Yanquis y los hunde en cinco derrotas seguidas

Drew Rasmussen permitió un solo hit en seis entradas en blanco y los Rays de Tampa Bay completaron su primera barrida de tres juegos ante los Yanquis de Nueva York desde 2021, al imponerse 5-4.

Rasmussen, quien regresó al equipo tras ausentarse por el nacimiento de su hija, ponchó a siete sin otorgar boletos. Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada en la derrota, que dejó a Nueva York con cinco reveses consecutivos.

Jacob deGrom frena a los Dodgers; Texas gana el cierre de serie

Jacob deGrom lanzó seis entradas de una carrera con nueve ponches y los Rangers de Texas vencieron 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego final de la serie.

Shohei Ohtani conectó su cuarto jonrón de la temporada por Los Ángeles, pero no fue suficiente.

Los Dodgers, que llegaron a la jornada con marca de 11-4 —la mejor de las Grandes Ligas—, cedieron el último partido de la serie pese a ganarla.

Nacionales barren a los Cerveceros por primera vez en 15 años

Washington derrotó 8-6 a Milwaukee y completó su primera barrida de serie ante los Cerveceros desde abril de 2011. Milwaukee acumula cinco derrotas consecutivas, su peor racha desde junio de 2023.

Los dominicanos en la jornada

José Soriano fue, sin duda, el dominicano del día. El lanzador de los Angelinos protagonizó la actuación más destacada de toda la jornada al registrar 10 ponches, siete entradas en blanco y su cuarta victoria sin derrota, con una efectividad de 0,33 que lidera las Grandes Ligas.

Tablas de posiciones:

Liga Americana

División Equipo G P PCT JD Este Yanquis de Nueva York 8 2 .800 — Orioles de Baltimore 6 4 .600 2.0 Medias Rojas de Boston 5 5 .500 3.0 Azulejos de Toronto 4 6 .400 4.0 Rays de Tampa Bay 3 7 .300 5.0 Central Guardianes de Cleveland 8 2 .800 — Mellizos de Minnesota 6 4 .600 2.0 Medias Blancas de Chicago 4 6 .400 4.0 Reales de Kansas City 4 7 .364 4.5 Tigres de Detroit 3 8 .273 5.5 Oeste Vigilantes de Texas 7 4 .636 — Marineros de Seattle 6 5 .545 1.0 Astros de Houston 5 6 .455 2.0 Angelinos de Los Ángeles 4 7 .364 3.0 Atléticos de Oakland 3 8 .273 4.0

Liga Nacional