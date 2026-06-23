El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció la celebración de la Gran Final de los Juegos Deportivos Fronterizos 2026, evento que contará con la presencia del presidente Luis Abinader en su acto de apertura.

La provincia Independencia albergará la justa, cuyas eliminatorias ya fueron celebradas con la participación de las siete provincias fronterizas del país. La inauguración de la Gran Final, que se celebrará del 25 al 28 del presente mes, está pautada para las 2:00 de la tarde de este viernes 26 en el Multiuso de Jimaní, municipio cabecera de la provincia.

Atletas de Pedernales, Bahoruco, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi competirán en el evento.

“Con la celebración de estos juegos reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo deportivo y comunitario de la frontera. Estamos rompiendo con un letargo de 10 años, con un olvido de 10 años, con una apatía de 10 años, mientras la frontera dominicana demandaba, exigía, solicitaba e imploraba que el deporte la mirara. Hasta que el presidente Luis Abinader me dijo: ‘Quiero que mires, a través del deporte, a la frontera dominicana’”, expresó Cruz.

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Agregó que “entonces rescatamos con mucho éxito los Juegos Fronterizos, los cuales fueron celebrados en la provincia Montecristi el pasado año, y ya el presidente confirmó que estará con nosotros encabezando el acto inaugural de los Juegos Deportivos Fronterizos 2026 en la provincia Independencia”.

Cruz también anunció que el cierre del evento se realizará el domingo en horas de la tarde con un gran concierto amenizado por Luis Miguel del Amargue, Bonny Cepeda, Jandy Ventura y Crazy Design.

De su lado, el viceministro de Tiempo Libre y Eventos Especiales, Kennedy Vargas, destacó que el deporte constituye una de las principales opciones de entretenimiento sano en la frontera, por lo que aprovecharán la celebración de estos juegos para identificar nuevos talentos en esa franja del territorio nacional.

En ese mismo orden, adelantó que los atletas competirán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, dominó, futsal, judo, karate, sóftbol, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más