Los Metros de Santiago aseguraron el primer lugar de la fase de eliminación de La Súper Liga de la LNB al imponerse 89-85 sobre los Gigantes del Cibao la noche del domingo en San Francisco de Macorís. Con el triunfo, los santiagueros finalizaron con récord de 19-7 y llegarán como líderes a las semifinales del torneo.

Jhery Matos encabezó la ofensiva de los Metros con 19 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que Sterling Manley agregó 17 unidades. Anthony Fairley también tuvo una destacada actuación con 14 tantos y ocho rebotes, y Omar Silverio contribuyó con 13 puntos para completar el ataque visitante.

Los Gigantes dominaron la primera mitad y llegaron al descanso con ventaja de 54-47 gracias al trabajo ofensivo de Charles Brown Jr., quien terminó con 22 puntos y siete rebotes. Luismal Ferreiras añadió 13 tantos y Juan Jr. Rosario registró un doble-doble de 13 unidades y 13 capturas para los francomacorisanos.

Sin embargo, los Metros reaccionaron en el tercer cuarto con una corrida de 17-4 que les permitió darle la vuelta al marcador. La intensidad defensiva y la efectividad de Manley, Matos y Silverio fueron claves para que Santiago entrara al último período con ventaja de 71-68.

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En los minutos finales, los visitantes mantuvieron el control del encuentro y defendieron con éxito una ventaja de siete puntos construida tras una canasta de Matos. Con la victoria, los Metros enfrentarán a los Cañeros en la Semifinal A, mientras que los Gigantes, segundos en la clasificación con marca de 17-9, se medirán a los Héroes en la Semifinal B.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más