El Metro de Santo Domingo se sumó a la emoción de de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la presentación de un vagón tematizado con la imagen de Colí, la mascota oficial de la cita deportiva regional.

La iniciativa fue dada a conocer por la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) a través de sus redes sociales, donde mostró el nuevo diseño que ya forma parte de la flota que circula por el sistema ferroviario de la capital.

Un viaje acompañado por la mascota oficial

Según explicó la entidad, Colí fue presentada como una entusiasta usuaria del Metro de Santo Domingo, destacando la rapidez y eficiencia del sistema de transporte utilizado diariamente por miles de personas.

“En esta ocasión, dejó caer un poco de su magia y diseñó uno de nuestros vagones para recordarle a cada usuario que los sueños también tienen alas”, expresó la EMT al presentar el diseño especial.

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Los pasajeros podrán encontrarse con la imagen de la mascota durante sus recorridos habituales, como parte de las acciones que buscan acercar el evento deportivo a la ciudadanía.

Promoción de Santo Domingo 2026

La incorporación de Colí al Metro forma parte de una estrategia de promoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo durante el verano de 2026 y reunirán a miles de atletas de toda la región.

Las autoridades organizadoras han impulsado diversas iniciativas para fortalecer la identidad visual del evento y fomentar la participación ciudadana, incluyendo la presencia de la mascota en espacios públicos y medios de transporte.

El Metro tendrá un papel clave durante los Juegos

Además de servir como plataforma promocional, el Metro de Santo Domingo está llamado a desempeñar un papel fundamental durante la celebración de los Juegos, facilitando la movilidad de atletas, delegaciones, voluntarios y espectadores.

Se espera que el sistema de transporte contribuya significativamente a la logística del evento, conectando distintos puntos de la ciudad y apoyando el desplazamiento de miles de personas durante la justa deportiva más importante de la región.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más