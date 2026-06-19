La estrella dominicana Marileidy Paulino tuvo un estreno espectacular en la temporada 2026 de la Liga Diamante al imponerse este viernes en los 400 metros planos del Meeting de Doha, donde registró un tiempo de 48.91 segundos, estableciendo un nuevo récord para la competición.

La campeona olímpica confirmó su condición de favorita al dominar la prueba de principio a fin y convertirse en la única atleta del podio capaz de bajar de los 49 segundos. Además, la marca representa su mejor registro en lo que va de la temporada y un inicio prometedor en su objetivo de reconquistar el título del circuito mundial.

En la segunda posición finalizó la polaca Natalia Bukowiecka, con un tiempo de 50.10 segundos, mientras que la cubana Roxana Gómez ocupó el tercer lugar al detener el cronómetro en 50.23.

El triunfo de Paulino también le permitió superar el récord del meeting, que estaba en poder de la estadounidense Allyson Felix, quien había registrado 49.83 segundos el 9 de mayo de 2008.

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La cita de Doha correspondió a la segunda parada de la Liga Diamante 2026, aunque representó el debut de la velocista dominicana en el circuito. Su participación forma parte de la preparación para el Campeonato Mundial y para el torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

En la rama masculina, el también dominicano Alexis Ogando finalizó en la tercera posición de los 200 metros con un tiempo de 19.96 segundos. La prueba fue ganada por el sudafricano Sinesipho Dambile, con 19.74, seguido por el zimbabuense Makanakaishe Charamba, quien registró 19.88.

La próxima parada de la Liga Diamante está programada para el 28 de junio en París, donde Paulino buscará extender su gran momento y sumar una nueva victoria en el prestigioso circuito internacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más