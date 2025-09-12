La Selección de Atletismo de la República Dominicana, conformada por cuatro atletas, encabezada por la campeona mundial en los 400 metros planos, Marileidy Paulino, ya concluyó sus entrenamientos de cara al Campeonato Mundial de ese deporte que iniciará este viernes donde estarán las más grandes luminarias del atletismo mundial.

La información la ofreció el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero, quien acompaña al equipo nacional en el Campeonato Mundial.

Además de Paulino, también estarán los medallistas olímpicos Lidio Feliz, en los 400 metros, y Alexander Ogando, en los 100 y 200 metros.

Liranyi Alonzo, tras un gran año en la pista, debutará en los 200 metros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La nativa de Don Gregorio y actual campeona Olímpica, Marileidy Paulino, esta vez, no solo buscará su segunda medalla de oro al hilo en el Mundial, sino que tratará de engrosar el exclusivo circulo que lo forma la australiana Cathy Freeman (1997 y 1999) como las únicas que repitieron títulos de los 400 metros planos.

El ingeniero Alexis Peguero dijo que la delegación está muy optimista de la labor que harán los atletas dominicanos. “Estamos confiados en que regresaremos con medallas al país”, enfatizó.

“Aquí están los mejores atletas del mundo en cada modalidad y nuestros atletas han llegado con buena preparación física y mental para dar lo mejor de sí en cada fase”, precisó Peguero.

Además, dijo que está haciendo contactos con muchos presidentes de Federaciones de los diferentes países con el objetivo de lograr acuerdos mutuos que sean de ayuda para el atletismo nacional.

Días de competencias

Paulino, de 28 años, saldrá a la pista este domingo 14 a buscar su pase a las semifinales a las 7:25 de la noche (hora en Tokio), pero en la República Dominicana serán 6:25 de la mañana.

De lograrlo, como lo espera todo el país, Paulino regresará a la pista en la semifinal el próximo martes a las 8:05, hora dominicana, donde estará buscando su boleto para defender su corona de doble campeona Mundial.

El jueves 18 en Japón, será la gran final a las 10:24 de la noche japonesa, las 9:24 dominicana del viernes 18. La dominicana conquistó en el 2022 la plata en Eugene (EE.UU) y en 2023 el oro en Budapest (Hungría).

El medallista olímpico de Japón 2020, Alexander Ogando comenzará las competencias preliminares en los 100 metros, a las 11:30 de la mañana de mañana sábado en Japón (10:30 de la noche dominicana de este viernes).

Este sábado también competirá Liranyi Alonso a las 5:55 de la mañana. La atleta viene de ganar oro y plata en los pasados Juegos Panamericanos Junior.,

De su lado, el medallista olímpico 2020, Lidio Feliz hará su debut en el Mundial el próximo miércoles en los 200 metros a las 7:10 de la noche en Tokio, 6:10 de la mañana en Dominicana.