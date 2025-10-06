El partido del Chase Center vio el debut del veterano dominicano Al Horford con la camiseta de los Warriors, a los que llegó a sus 39 años tras dejar a los Boston Celtics.

Los Golden State Warriors ganaron este domingo por 111-103 a unos Los Ángeles Lakers sin LeBron James ni Luka Doncic, en un partido de preparación previo al arranque de la temporada regular de la NBA, fijado el 21 de octubre.

En los Lakers, JJ Redick salió con Gabe Vincent, Jake LaRavia, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura y Deandre Ayton en su quinteto titular.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

LeBron sigue recuperándose de una irritación nerviosa en los glúteos y tiene el objetivo de estar listo para el debut de los Lakers en la temporada regular, fijado el 21 de octubre, precisamente contra los Warriors.

Doncic no jugó por decisión técnica, mientras que Marcus Smart arrastra unas molestias físicas.

El máximo anotador de los angelinos fue Gabe Vincent, con 16 puntos. Bronny James, hijo de LeBron, aportó 5 en 22 minutos saliendo del banquillo.

En los Warriors, Steve Kerr lanzó a Steph Curry y a Jimmy Butler en su quinteto titular, completado por Brandin Podziemski, Moses Moody y Draymond Green.

Curry brilló con un primer cuarto de once puntos y terminó con un total de catorce y dos asistencias en 14.56 minutos en pista. Butler aportó nueve puntos y cuatro rebotes, también en poco menos de quince minutos.