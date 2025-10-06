COLIMDO.- Más de 570 atletas, de siete países y clubes del interior y del Distrito Nacional, tomarán parte en el 48ava Copa Naco Internacional de Judo 2025 que se celebrará este venidero sábado 11 y domingo 12 de octubre en las instalaciones del Polideportivo Tony Barreiro, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El presidente de la Junta Directiva del Club, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, proclamó en rueda de prensa que esta Copa Naco de Judo es uno de los eventos más emblemáticos que tiene la entidad. Estuvo acompañado de los directivos Miguel Them, Luis Brea y Manuel Coronado, director de Deportes.

“Les estamos brindando todo el apoyo y les deseamos el mejor de los éxitos, a los atletas que respeten a sus contrarios y jamás anteponer la amistad a un resultado de un combate”, precisó.

Niños y adultos, en todas las categorías

El director técnico del club y de la justa, el inmortal del Judo, Juan E. Chalas, indicó que se competirá en todas las categorías, desde niños hasta adultos y anunció que en el certamen rendirá un justo homenaje a María Altagracia Nín Castillo, gran colaboradora del Judo Naco y ejemplo de entrega y pasión por este deporte

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Vendrán delegaciones de EE.UU., Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, Chile, Cuba y Uruguay sumarán más de 120 representantes internacionales”, dijo. Agradeció a los patrocinadores que están apoyando en la justa.

El presidente de la Asociación de Padres de Judo, Vladimir Aracena, afirmó que están dando los toques finales a la organización, ya que será una verdadera fiesta del judo maqueño, y reconoció el apoyo de todos los padres para que el evento sea todo un éxito.

De su lado, el presidente de la Federación de Judo, Gilberto García, valoró los casi 50 años de la Copa Internacional Judo Naco, al tiempo que valoró el trabajo de la directiva del club, todos sus entrenadores, la asociación de padres y a los protagonistas, los atletas por su entrega.

La Copa unirá países, generaciones y atletas en un ambiente altamente competitivo, de hermandad y crecimiento.