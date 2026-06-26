Los Mets de Nueva York anunciaron este viernes el despido del dirigente venezolano Carlos Mendoza, poniendo fin a su etapa al frente del equipo tras una campaña 2026 marcada por resultados no favorables para la franquicia. La organización confirmó que Andy Green asumirá como mánager interino por el resto de la temporada.

El anuncio fue realizado por el presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, quien agradeció el trabajo de Mendoza durante sus tres años en la organización. Aunque destacó el impacto positivo del dirigente en la cultura del equipo y el desarrollo de los jugadores, reconoció que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas y que era necesario realizar un cambio.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, también expresó su agradecimiento al estratega venezolano por su liderazgo y profesionalismo. Sin embargo, admitió que la temporada ha sido una gran decepción para la franquicia y aseguró que la organización mantiene su compromiso de construir un equipo con aspiraciones de campeonato, afirmando que los aficionados "merecen algo mejor".

Mendoza fue nombrado dirigente de los Mets antes de la temporada 2024 y, en su primer año, llevó al equipo hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, además de ser finalista al premio de Mánager del Año. Durante su gestión dejó un récord de 206 victorias y 198 derrotas.

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Por su parte, Andy Green, de 48 años, tomará las riendas del conjunto de manera interina hasta el final de la campaña. Green formaba parte de la organización desde 2023 como vicepresidente senior de Desarrollo de Béisbol y cuenta con experiencia como dirigente de los Padres de San Diego entre 2016 y 2019, además de haber jugado en las Grandes Ligas con los Diamondbacks de Arizona y los propios Mets.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más