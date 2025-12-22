Brunson se desborda y los Knicks siguen ganando

Jalen Brunson tuvo una descomunal actuación este domingo y con 47 puntos, su máxima anotación en la temporada, llevó a los New York Knicks a vencer a Miami Heat por 132 a 125 en el Madison Square Garden.

Brunson, que estuvo 38 minutos en cancha, también dio ocho asistencias y tomó tres rebotes en el triunfo de los Knicks.

Fue la octava victoria en nueve partidos de los Knicks, incluida la final de la Copa NBA el martes último en Las Vegas, en la que el quinteto neoyorquino ganó su primer título en 52 años.

Mikal Bridges sumó 24 puntos para los Knicks, que tuvieron cinco jugadores con anotaciones de doble dígito y a Josh Hart como su máximo rebotero con 10 capturas bajo los tableros.

Con esta victoria, el quinteto de la Gran Manzana llega a 20 triunfos y ocho derrotas para seguir en el segundo lugar de la Conferencia Este, detrás de los líderes, los Detroit Pistons (22-6).

Miami Heat, por su parte, está octavo en la misma conferencia con récord de 15-14, y sufrió su séptima derrota en los últimos ocho partidos.

El pívot Kel’el Ware fue la máxima figura del Heat con 28 puntos y la friolera de 19 rebotes en 35 minutos en la duela, secundado por el base Norman Powell con 22 unidades.

San Antonio a la caza del Thunder

En la Conferencia Oeste, mientras tanto, los San Antonio Spurs, con récord de 21-7, siguen como escoltas de Oklahoma Ciy Thuner, el mejor equipo de la temporada regular con 25 triunfos y solo tres derrotas.

Los texanos derrotaron el domingo 124 a 113 de visita en el Capital One Arena a los Washington Wizards, el peor equipo de los treinta de la NBA con récord de 5-22.

San Antonio tuvo siete jugadores que anotaron más de 10 puntos, entre ellos el prodigio francés Victor Wembanyama que aportó 14 unidades en 21 minutos en cancha, saliendo desde la banca.

El base De’Aaron Fox con 28 puntos y el pívot Luke Kornet con 20 fueron los líderes de goleo de los Spurs.

Los Bulls anotan 152 puntos

En el State Farm Arena, en Atlanta, los Chicago Bulls protagonizaron el encuentro con mayor anotación de la temporada hasta el momento, resistieron una remontada final de los locales Hawks y ganaron por 152-150.

Los 36 puntos de Jalen Johnson y los 35 de Trae Young no fueron suficientes para detener a los imparables Bulls, liderados por Matas Buzelis con 28 puntos y otros ocho jugadores con anotación de doble dígito.

A pesar de la victoria, los Bulls siguen décimos en el Este con 13-15, mientras que los Hawks son novenos en la misma conferencia con 15-15.