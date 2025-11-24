Los Bravos de Atlanta, campeones de las Series Mundiales de 1914, 1957, 1995 y 2021, han firmado por una temporada al relevista dominicano Joel Payamps.
El acuerdo le proporcionará un salario de 2.5 millones de dólares a Payamps por la campaña de 2026.
Con la firma de Payamps, los Bravos continúan fortaleciendo su cuerpo de lanzadores de relevo, al cual también han garantizado el regreso del cubano Raisel Iglesias, a quien le otorgaron un nuevo convenio por una campaña.
En su carrera de siete años en las Grandes Ligas, Payamps tiene marca de 14-22, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.41 en 249 partidos, en los que acumula 10 juegos salvados.
