La selección de Argentina derrotó 2-0 a Austria este lunes en el Estadio Dallas y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El gran protagonista del encuentro fue Lionel Messi, autor de los dos goles de la Albiceleste.

El capitán argentino tuvo una tarde destacada. Aunque falló un penal en los primeros minutos del partido, se recuperó antes del descanso para abrir el marcador al minuto 39. Ya en el tiempo añadido de la segunda mitad, sentenció el encuentro con su segundo tanto de la jornada.

Austria intentó reaccionar durante varios pasajes del compromiso y generó algunas ocasiones de peligro, pero se encontró con una sólida defensa argentina y las intervenciones del arquero Emiliano Martínez.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni suma seis puntos en el Grupo J y quedó muy cerca de asegurar el primer lugar de su zona. Además, Messi alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo, ampliando su legado en la máxima cita del fútbol.

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La Albiceleste mantiene el paso perfecto en el Mundial 2026 y se perfila como una de las grandes candidatas al título tras ganar sus dos primeros compromisos del torneo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más