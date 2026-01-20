LIDOM: Final del béisbol invernal dominicano arrancará este miércoles 21 en la casa de los Leones del Escogido

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este martes el calendario oficial de la Serie Final del Campeonato Nacional 2025-2026 que dispone que se alternen las sedes y que el primero de los siete juegos se dispute este miércoles 21 en los pagos del defensor del título, los Leones del Escogido, en Santo Domingo, y que los Toros del Este sean anfitriones el jueves 22, el su estadio Francisco Micheli de La Romana.

Por primera vez en una final de la LIDON se enfrentarán estos dos equipos.

LIDOM precisó que los partidos correspondientes al miércoles 21 de enero, fecha en la que se celebra el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, así como el del lunes 26 de enero, cuando se conmemora el Natalicio de Juan Pablo Duarte, serán celebrados en horario nocturno (7:15 p.m.), ambos en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El jueves (segundo juego) la serie irá a casa de los Toros, el estadio Francisco Micheli en La Romana, en duelo pautado para las 7:30 de la noche.

La serie regresa a Santo Domingo para el viernes a las 7:15 de la noche cuando se llevará a cabo el tercer encuentro.

El calendario contempla un día libre el sábado 24 de enero, mientras que el cuarto choque será el domingo en La Romana a partir de las 5:00 de la tarde.

Los restantes partidos serían lunes en el Quisqueya (7:15 p.m.), martes en La Romana (7:30 p.m.) y miércoles de nuevo en Santo Domingo (7:15) en caso de ser necesarios.

Los finalistas cosecharon doce triunfos y encajaron seis derrotas en ls semifinales, en las que fueron eliminados las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao.

