Los Tigres del Licey iniciaron con una contundente victoria la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al derrotar 12 carreras por 2 a los Leones del Escogido en el partido inaugural celebrado este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El conjunto azul tomó ventaja desde temprano y mantuvo una ofensiva constante durante el encuentro, mientras su cuerpo de lanzadores limitó la producción de los Leones.

Uno de los momentos destacados de la noche llegó por medio de Jesús Madé, quien conectó un cuadrangular en su debut en la pelota invernal dominicana y produjo la primera carrera del Licey en la nueva campaña.

Madé se estrena con jonrón

El joven prospecto de los Cerveceros de Milwaukee no perdió tiempo para mostrar su poder y se fue para la calle en su primer partido oficial con los Tigres.

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Madé había sido seleccionado por el Licey en la primera ronda del Sorteo de Novatos y llegó a la temporada como una de las principales atracciones jóvenes del conjunto capitalino.

La ofensiva azul continuó ampliando la ventaja durante el partido hasta completar 12 anotaciones, mientras el Escogido logró producir dos.

El resultado permite al Licey comenzar la campaña con récord de 1-0, mientras los Leones, campeones de las últimas dos temporadas, arrancan con marca de 0-1.

Licey vuelve al terreno este sábado

Los Tigres disputarán su primer partido como locales este sábado 17 de octubre, cuando reciban a los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El Escogido, en tanto, viajará a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más