Los Leones del Escogido mantienen una dura batalla en busca de clasificar a la postemporada y lograr defender su título de campeones en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), una meta para la cual el dirigente Ramón Santiago apela a la determinación y hambre de triunfo del equipo que dirige.

"Este es un equipo que nunca se rinde, por eso a este equipo siempre le han dicho 'los duros de matar', porque es un equipo que hasta que no le hacen el último 'out', nunca se rinde", señaló Santiago al hablar a la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los Leones ocupan el último lugar en la tabla de posiciones del campeonato de Lidom, pero a solo medio juego de las Estrellas Orientales.

Ante este escenario, Santiago asegura que cuentan con la oportunidad de escalar en la tabla de posiciones y que para ello mostrarán su estirpe de campeón, como lo hicieron en el encuentro del sábado, donde con jonrón de Pedro Severino, quien salió desde el banco, borraron un déficit de cuatro carreras en la octava entrada y terminaron dejando en el terreno a las Águilas Cibaeñas para ganar 9-8 en el juego escenificado en Santo Domingo.

"Nosotros tenemos chance y tenemos que jugar los 27 outs, por eso este equipo es el equipo campeón", externó Santiago, quien sustituyó al puertorriqueño Alex Cintrón como dirigente de los Leones el pasado 1 de diciembre.

Con todo y la confianza que tiene en sus jugadores y que al equipo les restan 13 partidos para completar su calendario de 50 juegos de la Serie Regular, Santiago no esconde la necesidad que tienen el conjunto escarlata de agregar victorias a su cuenta y ha precisado que saldrán al disputar cada encuentro como si se tratará de un séptimo y decisivo partido de una final.

