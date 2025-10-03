El vicepresidente de la FIFA dijo que el organismo rector del fútbol mundial decide si trasladará los partidos de la Copa Mundial de 2026 desde las ciudades anfitrionas, contrariamente a los comentarios hechos el 25 de septiembre por el presidente Donald Trump.

La semana pasada, al hablar sobre el evento, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, los periodistas en la Oficina Oval le preguntaron a Trump específicamente sobre los partidos en Seattle y San Francisco.

"Bueno, es una pregunta interesante… pero vamos a asegurarnos de que estén a salvo", dijo. "Seattle y San Francisco están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen".

"Si considero que no es seguro, lo trasladaremos fuera de esa ciudad. Así que, si alguna ciudad consideramos que va a ser, aunque sea mínimamente, peligrosa para el Mundial, o para los Juegos Olímpicos (de 2028)… pero sobre todo para el Mundial, porque se juegan en tantas ciudades, no lo permitiremos. Lo trasladaremos un poco. Pero espero que eso no suceda", dijo.

Seis partidos se jugarán en el Lumen Field de Seattle y seis en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a aproximadamente una hora en coche de San Francisco. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Filadelfia y Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) también son sedes en Estados Unidos.

Víctor Montagliani, vicepresidente de la organización, dijo durante una conferencia en Londres que es la FIFA la que determina las sedes de los juegos.

"Es un torneo de la FIFA, su jurisdicción, la FIFA toma esas decisiones", dijo Montagliani.

"Con el debido respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol los supera y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus lemas. Esa es la belleza de nuestro deporte: que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país", remarcó.

La FIFA estableció por primera vez su plan de ciudades anfitrionas de la Copa Mundial en 2022, con juegos específicos asignados en febrero de 2024, incluida la final en el Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey.

Hacer cambios crearía problemas logísticos y legales, que potencialmente se volverían más difíciles porque los torneos de la FIFA dependen de los gobiernos locales y nacionales para recibir apoyo en asuntos como el procesamiento de visas y las medidas de seguridad.

