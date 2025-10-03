El día que comenzó la pretemporada de la NBA, los Golden State Warriors ficharon a su pívot titular: el dominicano Al Horford.

Se unió oficialmente al equipo el jueves, firmando un contrato por dos años, que incluye una opción de jugador para la próxima temporada, al iniciar su decimonovena temporada en la liga.

Horford, nacido en Puerto Plata hace 39 años, se comprometió verbalmente a firmar con Golden State la semana pasada, pero la transacción se retrasó porque el agente libre restringido Jonathan Kuminga sopesó múltiples ofertas de contrato de los Warriors.

Finalmente optó por el acuerdo de dos años y 48,5 millones de dólares esta semana, preparando el terreno para que Golden State incorpore a Horford y al base agente libre Stephen Curry.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Horford, uno de los cuatro jugadores en la historia de la NBA con 900 triples y 1300 tapones, junto con Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson, debería integrarse a la perfección en el núcleo de los Warriors, compuesto por Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green.

El veterano pívot de 2,05 metros y 119 kilos ha anotado un 40,9% desde la línea de tres puntos y ha encestado más de 100 triples en cada una de las últimas tres temporadas.

La temporada pasada con los Celtics, Horford, cinco veces All-Star, fue titular en 42 de 60 partidos y promedió 9,0 puntos, 6,2 rebotes y 2,1 asistencias, acertando el 36,3 por ciento de sus intentos de triples.

A lo largo de sus 18 temporadas, la tercera elección general del draft de 2007 por los Atlanta Hawks ha promediado 12,9 puntos, 7,9 rebotes y 3,2 asistencias, con un 37,7 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos en 1.138 partidos (1.078 como titular).

Horford pasó sus primeras nueve temporadas con Atlanta (2007-16), luego se unió a los Celtics durante tres temporadas (2016-19) antes de jugar una temporada con los Philadelphia 76ers (2019-20) y otra con los Oklahoma City Thunder (2020-21).

Fue nombrado miembro del Equipo Defensivo Ideal 2017-18 y regresó a Boston para la temporada 2021-22.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más