Los New York Knicks protagonizaron una de las remontadas más memorables en la historia de las Finales de la NBA al derrotar este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4, disputado en el Madison Square Garden, para colocar la serie 3-1 a su favor.

Después de verse abajo por 29 puntos y marcharse al descanso con un aplastante déficit de 76-49, el conjunto neoyorquino reaccionó de manera positiva en la segunda mitad con una defensa mucho más agresiva y una ofensiva liderada por Jalen Brunson, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

Los Spurs dominaron por completo la primera mitad gracias a la inspiración de Victor Wembanyama y Devin Vassell. San Antonio castigó desde la línea de tres durante los dos primeros cuartos y llegó a construir una amplia ventaja que parecía encaminar el partido hacia un cómodo triunfo visitante.

Sin embargo, los Knicks de Karl-Anthony Towns cambiaron por completo la historia tras el descanso. OG Anunoby abrió el tercer cuarto con un triple y, junto a Brunson, Josh Hart y Mikal Bridges, comenzó una remontada que fue reduciendo la diferencia posesión tras posesión.

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En el último período, el Madison Square Garden volvió a creer. José Alvarado aportó un triple clave, Towns atacó el aro con autoridad y Anunoby continuó castigando desde el perímetro para obligar a San Antonio a pedir tiempo fuera cuando la ventaja se redujo a solo cuatro puntos.

Con menos de un minuto por jugar, Jalen Brunson anotó un tiro flotado que puso por delante a Nueva York por primera vez en la noche. Aunque Stephon Castle respondió con dos tiros libres para dejar el encuentro por un punto, OG Anunoby apareció nuevamente en el momento decisivo y en condiciones casi imposibles convirtió una bandeja tras un rebote ofensivo con apenas segundos en el reloj para sellar la victoria.

El triunfo deja a los Knicks con ventaja de 3-1 en las Finales y a solo un triunfo de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973. Además, la remontada de 29 puntos quedará registrada como una de las más grandes logradas en un partido por el título.

Ahora, la serie viajará de regreso a San Antonio para el Juego 5, donde los Spurs estarán obligados a ganar para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más